Landesverteidigung und Autobahnen: Rollen bald mehr Militärkonvois durch den Engelbergtunnel?

1 Fahrzeuge der Bundeswehr rollen im dichten Verkehr über die A2: Die Soldaten gehören zum Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen in Baden-Württemberg. Foto: dpa

Autobahn GmbH und Bundeswehr haben die Regeln für militärische Fahrzeuge auf den vereinfacht. Was bedeutet das für die Strecken rund um Leonberg – und für den Tunnel?











Link kopiert



Sie vermitteln in diesen Zeiten ein mulmiges Gefühl: Militärkonvois auf deutschen Straßen und Autobahnen. Egal ob es nun Fahrzeuge, vornehmlich Lastwagen, der Bundeswehr oder der US-Army sind, die sich da von A nach B bewegen – zu welchem Zweck auch immer. Die tarnfarbenen Kolonnen rufen in Erinnerung: In Europa herrscht Krieg, und vielleicht hängt die Präsenz genau damit zusammen.