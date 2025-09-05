Landesvater unterwegs: Winfried Kretschmanns letzte Sommertour als Ministerpräsident

Bei seiner letzten Sommertour als Ministerpräsident besucht Winfried Kretschmann unter anderem das neue Logistikzentrum des Naturheilmittelherstellers Weleda.
Gut kann sich Landrat Joachim Bläse (CDU) noch an die Betriebsbesichtigung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einem Autozulieferer im Ostalbkreis erinnern. Zwei, drei Jahre sei das her. Stolz präsentierte der Mittelständler sein neugebautes Logistikzentrum. Kretschmann gab sich beeindruckt: moderne Architektur, effiziente Abläufe. Doch dann zückte der Ministerpräsident eine Broschüre seines Umweltministeriums. Ob er bei der Gestaltung des Außenbereichs auch über Blühstreifen und die Ansiedlung von Wildbienen nachgedacht habe, fragte er den überraschten Unternehmer – und drückte ihm den kleinen Ratgeber in die Hand.