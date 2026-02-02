Der Konflikt um die Corona Soforthilfe spitzt sich zu: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut und Finanzminister Bayaz können noch keine Lösung vorlegen. Überraschungen sind möglich.
Der Streit um die unrechtmäßig vom Land verlangten Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen spitzt sich zu. Mitte Dezember hatte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für den Januar eine Lösung zugesagt, doch diese kann sie noch nicht bieten. Die Opposition schäumt und fordert im Wirtschaftsausschuss ultimativ eine schnellstmögliche Antwort vor allem für die besonders in Frage stehenden 62 000 Unternehmen und Selbstständigen, die Corona Soforthilfe vor dem 8. April 2020 beantragt hatten, später aber zur Erstattung der Hilfsleistungen aufgefordert wurden.