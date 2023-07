1 Finanzminister Danyal Bayaz tritt im Goetheinstitut in Los Angeles auf. Foto: dpa//Nico Pointner

Im Goethe-Institut in Los Angeles hat sich der baden-württembergische Finanzminister von einer neuen Seite gezeigt – der Ministerpräsident blieb in seiner gewohnten Rolle. „Sie müssen nicht befürchten, dass ich jetzt auch rappe“, beruhigte Winfried Kretschmann das Publikum im Goethe-Institut im kalifornischen Los Angeles. „Ich habe da keine Übung und Hip-Hop ist auch nicht meine Musik“. Jazz und Rock’n Roll, das seien die Klänge seiner Jugend gewesen. Seinen Eltern waren die so fremd wie ihm der Hip-Hop. „Ich werde lieber verschweigen, was meine Eltern zu dieser Musik gesagt haben“, sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einem Auftritt des Rappers Max Herre in Kalifornien.