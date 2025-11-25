Landesregierung hält an Linie fest: Geburtenzahlen in Baden-Württemberg teilweise unter Verschluss

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verweigert die Offenlegung detaillierter Geburtenzahlen einzelner Kliniken. Welche Gründe dahinterstecken und welche Folgen das hat.
Die Landesregierung von Baden-Württemberg hält an ihrer Linie fest, detaillierte Geburtenzahlen einzelner Kliniken nicht offenzulegen. In der Antwort vom Dienstag auf eine Kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Dorothea Kliche-Behnke und Florian Wahl verweist das Sozialministerium auf das Statistikgeheimnis und den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.