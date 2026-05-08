Landesregierung: Der Staat als Beute

Wenn es um Posten geht, kennen Grüne und CDU keine Selbstzucht. Das schadet der Glaubwürdigkeit.
Beute machen gehört zum Kern politischen Handelns. Das gilt – in einem zivilisatorisch eingehegten Modus – für die parlamentarische Demokratie nicht anders als einst für römische Feldherren oder germanische Stammesfürsten. Denn Beute sichert Gefolgschaft, derer jeder politische Anführer bedarf. Das ist jetzt wieder zu erleben, wenn Grüne und Christdemokraten bei den Koalitionsverhandlungen um Posten und Zuständigkeiten würfeln wie einst römische Legionäre unterm Kreuz um das Gewand Christi.