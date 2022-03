So bereitet sich das Land auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor

1 Ministerin Marion Gentges steht am Dienstag bei der Landespressekonferenz Rede und Antwort (Archivbild). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Millionen Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. In der Landespressekonferenz erklärt Migrationsministerin Marion Gentges, wie sich Baden-Württemberg vorbereitet. Der Liveticker zum Nachlesen.















Link kopiert

Stuttgart - Baden-Württemberg trifft weitere Vorbereitungen für die Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Neben den bestehenden Erstaufnahme-Einrichtungen in Heidelberg, Sigmaringen, Ellwangen, Freiburg und Karlsruhe soll nun auch die frühere Zollernalb-Kaserne in Meßstetten reaktiviert werden.

Die zuständige Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges (CDU), wird am Dienstagmittag in Stuttgart bei der Landespressekonferenz über die Flüchtlingslage in Baden-Württemberg informieren. Wir tickern ab 12 Uhr live:

Hier geht es zu unserem Ukraine-Newsblog.