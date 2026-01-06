Am Mittwoch treten vier Oberbürgermeister der Region vor die Presse. Sie warnen vor einer Krise der Städte, fordern die nächste Landesregierung und wollen den Bürgern eines klarmachen.
Vier Oberbürgermeister, eine gemeinsame Botschaft: Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ist alarmierend. Am Mittwoch treten Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd), Matthias Klopfer (Esslingen), Matthias Knecht (Ludwigsburg) und Boris Palmer (Tübingen) gemeinsam vor die Landespressekonferenz in Stuttgart – ein ungewöhnliches Bild, denn auf dem Podium sitzen sonst meist Minister.