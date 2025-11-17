Während die Herren bei Smoking und Fliege keine Experimente wagen, sind die Kleider der Damen einen zweiten Blick wert. Der Landespresseball aus modischer Sicht.
Schwarzer Smoking und Fliege – outfitmäßig gab es zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir am Freitagabend nicht viele Unterscheidungsmerkmale. Aber die Frage, ob der CDU-Mann oder der Grünen-Politiker beim kommenden Landespresseball als Ministerpräsident übers Parkett der Stuttgarter Liederhalle wirbelt, wird ja auch nicht auf dem roten Teppich entschieden.