Landespolitik in Stuttgart: Junge Menschen sind vom Umgang im Landtag enttäuscht

Beim Stuttgarter Jugendlandrat treffen junge Menschen auf Politiker und erklären, was sie von ihnen brauchen. Als die AfD zu Wort kommt, verlassen die Jugendlichen den Saal.
Spätestens am 8. März 2026 wird sich das Konzept „Jugendlandtag“ für viele junge Menschen ausgezahlt haben. Dann ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und zum ersten Mal werden die jüngsten Wählerinnen und Wähler nicht mehr 18, sondern 16 Jahre alt sein. Das Wahlrecht ab 16 ist eine der Forderungen, die Jugendliche und junge Erwachsene beim Jugendlandtag 2019 gestellt hatten. Bei der kommenden Wahl wird es erstmals umgesetzt.