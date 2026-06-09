Landespolitik: Diäten der Abgeordneten steigen

Der neu gewählte Landtag von Baden-Württemberg muss sich gleich zu Beginn mit den steigenden Bezügen seiner Mitglieder befassen. Angesichts der Lage ein heikles Thema.
Der Bundestag will sich eine „Nullrunde“ verordnen, im Landtag von Baden-Württemberg dagegen dürften die Diäten der Abgeordneten steigen. Das soll das Parlament in Stuttgart am Mittwoch beschließen. Während Koalition und SPD am Verfahren festhalten, das die Bezüge an Durchschnittslöhne und Verbraucherkosten koppelt, fordert die AfD eine Aussetzung. Wieso ist das Thema so heikel und um wie viel Geld geht es eigentlich?