1 Die Gloschd’r Hexa erwarten am Wochenende tausende Besucher. Foto: Werner Kuhnle

Das Landesnarrentreffen 2023 steht am kommenden Wochenende an. Tausende Besucher werden erwartet, die Vorfreude bei den Narren steigt.















Link kopiert

Das hat Steinheim noch nicht gesehen. Klar, die Narren übernehmen alle Jahre wieder zur Fasnet die „Macht“ in der Urmenschstadt. Man kennt das: Rathausschlüssel abstauben, dem Schultes die Füße im kalten Wasser waschen, ein dreifaches Gloschd’r Hexa samt Konfetti . . . Die fünfte Jahreszeit wird unter der Federführung des 1. Steinheimer Fasnetsvereins seit Jahr und Tag ordentlich gefeiert. Diesmal allerdings in nie da gewesenem Ausmaß.

Die Steinheimer dürfen heuer das Landesnarrentreffen ausrichten, das am Wochenende vom 21. und 22. Januar stattfindet. Den Zuschlag dafür vom Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine zu bekommen, ist durchaus eine Ehre. Es ist aber auch ein ganz schön großer Brocken, den es da zu stemmen gilt. Narren und Faschingsleut’ aus dem ganzen Ländle – von Spaichingen bis Hassmersheim – werden nach Steinheim kommen, allein für den Umzug am Sonntag haben sich 90 Gruppen mit circa 4000 Teilnehmern angekündigt.

Unsere Empfehlung für Sie Großes Narrentreffen Hexen eröffnen die Steinheimer Fasnet In Steinheim wird in drei Akten der Auftakt zur närrischen Jahreszeit zelebriert. Der Fasnetsverein feiert nachträglich sein elfjähriges Bestehen.

Da gibt es viele Dinge vorzubereiten. „Die Organisation ist eine riesige Hausnummer“, sagt Dany Arnold, der Vorsitzende der Steinheimer Narren. Mitglieder des Vereins, der Stadtverwaltung, von Feuerwehr und Rotem Kreuz sind dabei: Es geht unter anderem um Beschilderungen, Reinigung und Toiletten.

Dany Arnold ist in heller Vorfreude. Die steige jeden Tag mehr. Am Sonntag „werden wir als Verein mit der Startnummer eins den Umzug anführen. Jetzt weißt du: Es geht los.“ Endlich. Denn zweimal schon wurden die Steinheimer in ihren Vorbereitungen zum Landesnarrentreffen von der Pandemie ausgebremst.

Aller guten Dinge sind drei

Die Großveranstaltung hätte eigentlich schon 2021 über die Bühne gehen sollen, dann wurde sie wegen Corona auf 2022 verschoben. Aber schon im Sommer 2021 mussten die Steinheimer Narren wieder die Notbremse ziehen. „Wir mussten frühzeitig eine Entscheidung treffen“, blickt Dany Arnold zurück. Vor allem, damit die Kosten nicht ins Uferlose steigen. Stichworte Werbung, Flyer et cetera. Aber die Absage stellte sich im Nachhinein als richtig heraus. Und nun rückt der große Tag also immer näher – beziehungsweise die großen Tage. Denn los geht es mit dem 40. Landesnarrentreffen unter dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ bereits am Samstagmittag. Eröffnet wird es traditionell mit dem Verspeisen der Narrensuppe. Eine kräftige Kartoffelsuppe, damit die Narren gestärkt sind für das, was noch kommt.

Das ist einiges. Um 15.11 Uhr gibt es einen Sternenmarsch zum Marktplatz, dort wird der Narrenbaum aufgestellt, bevor es in der Martinskirche einen Gottesdienst gibt. Abends haben die Fasnetsfreunde dann die Qual der Wahl. Während um 18.11 Uhr in der Blankensteinhalle die Narrenparty steigt, wird von 19.11 Uhr an der Narrenball in der Riedhalle gefeiert.

Am besten mit den Öffentlichen nach Steinheim

Am Sonntag gibt es dann den großen Faschingsumzug durch Steinheim mit Narrendorf am Bahnhöfle. Los geht es um 13.11 Uhr in der Industriestraße, von dort zieht der Zug über die Marktstraße zur Ludwigsburger Straße. Der Eintritt für die Zuschauer kostet drei Euro. Angesichts der erwarteten Menschenmengen empfiehlt es sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Steinheim zu kommen.

Einmal im Jahr kommen die Narren zusammen

60 000 Mitglieder

Der Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine (LWK) wurde 1958 gegründet. Damals waren es zehn Vereine mit 2100 Mitgliedern, heute sind es knapp 60 000 Menschen in 141 Vereinen. Dazu zählt auch der 1. Fasnetsverein Steinheim, der 2010 gegründet wurde.

Im ganzen Ländle

Das Landesnarrentreffen des LWK wird jedes Jahr von einem anderen Mitgliedsverein ausgetragen. 2012 fand es beispielsweise in Kornwestheim statt, 2015 in Aalen, 2017 in Gerlingen, 2019 in Ditzingen, 2020 in Murrhardt. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist nun Steinheim an der Reihe. Wer das Rennen für das Landesnarrentreffen 2024 macht, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.