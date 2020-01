1 Der Zunftmeister Matthias Schlichenmaier mit Wasserfratz-Häs und Tracht Foto: Gottfried Stoppel

Matthias Schlichenmaier ist Zunftmeister der Murrede Henderwäldler, er und seine Kameraden fieber auf das Wochenende hin, sie organisieren das Landesnarrentreffen in Murrhardt. Die Stadt erwartet rund 15 000 Gäste.

Murrhardt - Als kleiner Bub hatte Matthias Schlichenmaier an Fasnet regelrecht Angst. Angst vor den Hexen, die beim Umzug in Sulzbach Schabernack getrieben haben. Trotzdem war er damals fasziniert vom bunten Treiben der Hästräger und Hexen. Oft ist er mit den Eltern zum Umzug gekommen.

Heute wohnt der 34-jährige gelernte Bürokaufmann nach wie vor im Sulzbacher Nachbarort Spiegelberg. Er ist Zunftmeister der Murreder Henderwäldler, also Vorsitzender der Murrhardter Narrenzunft, und er hat eine knapp fünfjährige Tochter. Die Kleine habe zwar Respekt vor den Hexen, aber nicht wirklich Angst, so wie er anno dazumal an der Hand seiner Mutter während des Umzugs, erzählt Schlichenmaier an diesem Winternachmittag in der Murrhardter Festhalle.

Das „närrische Rügerecht“ – eine große Gaudi

Die Halle ist bereits ganz gut ausstaffiert für das 39. Landesnarrentreffen, das am Wochenende in Murrhardt stattfindet und von den Henderwäldlern ausgerichtet wird. Von den Decken hängen Fahnen, Infomaterial liegt aus. Für den großen Umzug, der am Sonntag, 26. Januar, um Punkt 13.11 Uhr beim Bahnhof beginnt, hätten sich gut 5000 Teilnehmer von 100 Gastvereinen angemeldet, man erwarte bis zu 10 000 Zuschauer, sagt der Zunftmeister. Rund 15 000 Menschen aus vielen Ecken Baden-Württembergs in Murrhardt! Das Landesnarrentreffen, sagt er, werde sicherlich eine der größten Veranstaltungen, die die Stadt jemals erlebt hat, womöglich die größte überhaupt.

Matthias Schlichenmaier mag die Fasnacht, weil sich seine Henderwäldler „wie eine große Familie“ fühlten, „jeder hilft jedem“. Die Maske und das Häs trage er gerne, weil „ich in eine anderer Rolle schlüpfen kann“. Im Berufsalltag ist er Mitarbeiter einer IT-Firma in Stuttgart. Wenn er als Wasserfratz auftrete, dann „erkennen mich die Leute nicht“. Es sei eine große Gaudi, das „närrische Rügerecht“ auszusprechen, etwa einen Bekannten, der kürzlich einen Strafzettel bekommen hat, zu ermahnen, künftig doch bitte vorsichtiger Auto zu fahren, sagt der Zunftmeister und grinst breit.

Sicherheitskonzept und sechsstelliges Budget

Vor knapp zwei Jahren haben die Henderwäldler den Zuschlag bekommen für das Landestreffen, seither laufen die Vorbereitungen. Seit geschätzt einem halben Jahr sei er Woche für Woche drei-, viermal eingespannt, erzählt Schlichenmaier. In Kooperation mit der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz sei ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Es sei gelungen viele lokale Firmen als Sponsoren zu gewinnen. Das große Narrentreffen, sagt Schlichenmaier, habe ein sechsstelliges Budget. Außer dem Verein und den Sponsoren beteiligten sich die Stadt und der Kreis an der Finanzierung. Ferner hoffen die Henderwäldler, dass die meisten Zuschauer freiwillig drei Euro quasi als Eintrittsgeld springen lassen.

Seit Schlichenmaier Vorsitzender der Narrenzunft ist, hat er kaum noch Zeit für andere Freizeitaktivitäten. Früher, erzählt er, habe er gerne gekickt. Heute komme er – wenn überhaupt – nur noch passiv mit Fußball in Berührung: als Bayern-Fan vor dem Fernsehgerät. Seit ein paar Monaten sei indes auch das kaum mehr möglich, derart eingespannt sei er wegen der Großveranstaltung. Für das Landesnarrentreffen hat Schlichenmaier acht Tage Urlaub genommen. Fünf Tage für die Vorbereitungen und drei Tage für den Abbau in der kommenden Woche. Danach ist freilich längst noch nicht Schluss. Ende Februar, zur alljährlichen Fasnets-Kampagne der Murreder Henderwäldler, ist der Zunftmeister wieder ein gefragter Mann. Erst im März habe er dann wieder mehr Zeit für Frau und Kind – endlich.

Viele Straßen in Murrhardt werden gesperrt

Straßensperrungen

Während des Landesnarrentreffens am Wochenende 25. und 26. Januar werden in Murrhardt viele Straßen gesperrt und Umleitungen ausgeschildert, viele Parkplätze sind bereits jetzt – für die Aufbauarbeiten – belegt. Die Veranstalter raten allen Gästen möglichst mit der Bahn nach Murrhardt zu kommen.

Programm

Das Landesnarrentreffen beginnt am Samstag um 12.39 Uhr, dann wird den Teilnehmern eine Narrensuppe serviert. Die Narrenmesse beginnt um 15.39 Uhr in der Stadthalle, die Narrenfete um 18.39 Uhr im Zirkuszelt bei der Stadthalle und der Narrenball um 19.39 Uhr in der Festhalle. Der närrische Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang in der Festhalle, ebenfalls um 10 Uhr eröffnet das Narrendorf. Der Umzug startet um 13.11 Uhr beim Bahnhof, die Abschlussparty um 14 Uhr in der Festhalle und im Narrendorf.