Landesnarrentreffen auf den Fildern: Warum der Fasching in Leinfelden-Echterdingen diesmal so besonders ist

Vom 16. bis zum 18. Januar wird der Faschingsverein „die Filderer“ das Landesnarrentreffen in Leinfelden-Echterdingen ausrichten. Was ist geplant? Ein Überblick.
Ho-Lei, Ho-Lei, Ho-Lei! Spätestens Mitte Januar wird der Narrenruf der Filderer wieder in Leinfelden-Echterdingen erklingen – vielleicht sogar etwas lauter als sonst. Der Fasnetsverein hat dreifach Grund zu feiern: 60 Jahre Vereinsgeschichte, verbunden mit dem 43. Landesnarrentreffen des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine und dem 29. BDK-Freundschaftstreffen, kurz für Bund Deutscher Karneval. Zu diesem Anlass wird die ganze Stadt auf den Kopf gestellt.