Landesmuseum zieht in Kunsthalle Baden-Baden: Nach hundert Jahren Schluss mit Kunst

Die Kunsthalle Baden-Baden muss dem Badischen Landesmuseum Platz machen und soll geschlossen werden. Das ist bitter für die Direktorin Çagla Ilk Siebert, die als Kuratorin bei der Biennale in Venedig gefeiert wird. Was sind die Hintergründe?











Çagla Ilk Siebert reagierte umgehend: Die Schließung der Kunsthalle Baden-Baden sei „extrem traurig und problematisch“, schreibt die Direktorin in einem offenen Brief und nennt die Entscheidung des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst „einen beispiellosen Akt“. Tatsächlich ist es eine ungewöhnliche Entscheidung, die nun verkündet wurde: Das Badische Landesmuseum wird während der Renovierung des Karlsruher Schlosses nach Baden-Baden in die Kunsthalle ziehen – die nicht mehr als eigenständiges Ausstellungshaus arbeiten wird. Der Vertrag der dortigen Direktorin wird nicht verlängert und das noch verbleibende, festangestellte Team soll in die Programmgestaltung der Karlsruher Historiker eingebunden werden.