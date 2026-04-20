Die Landesmesse will wegen Engpässen ein neues Parkhaus bauen. Die Schutzgemeinschaft Filder hält das für überflüssig. Der Standort sei gut an Bus und Bahn angeschlossen.
Auf dem Gelände der Landesmesse Stuttgart auf den Fildern gibt es heute rund 6700 Parkplätze – jene des benachbarten Flughafen Stuttgart nicht miteingerechnet. Die Messegesellschaft will in einem neuen Parkhaus rund 1300 weitere Abstellplätze schaffen. Die Schutzgemeinschaft Filder lehnt den Plan ab. Das letzte Wort hat das Regierungspräsidium.