Landesligist SKV Rutesheim: Einen Schritt nach vorne gemacht

Wenn man nur auf die Zahlen blicken würde, müsste man den Kickern der SKV Rutesheim einen Rückschritt in der Entwicklung attestieren: Beendeten sie die Saison im Vorjahr noch auf dem vierten Tabellenplatz mit 55 Punkten, stehen nach dieser Spielzeit lediglich Rang acht und 49 Zähler in der Abschlusstabelle. Doch Trainer Christopher Baake hat natürlich einen dezidierteren Blick auf die Dinge: „Zum einen waren es in der Saison 2023/24 zwei Spiele mehr, und zum anderen hat meiner jungen Mannschaft jede einzelne Partie in dieser Saison weitergeholfen“, betont er.