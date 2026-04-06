Landesligist GSV Pleidelsheim: Pleidelsheim belohnt sich mal wieder nicht

1 Pleidelsheims Aaron Hachmann (rechts) hatte die Führung auf dem Fuß, aber das Runde wollte über 90 Minuten nicht ins Eckige. Foto: Baumann

Trotz vieler Torchancen unterliegt der GSV mit 0:1 gegen Schwäbisch Hall und rutscht vom Relegationsplatz auf Rang 14 ab.











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Einen starken Auftritt zeigte Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim gegen den SSV Schwäbisch Hall. Die Gelb-Schwarzen waren über weite Strecken der Begegnung spielbestimmend. Von Beginn an machten die Pleidelsheimer viel Druck und kamen allein in der ersten Viertelstunde zu fünf guten Gelegenheiten. Auch im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Gastgeber mehr Torchancen als Schwäbisch Hall. Doch egal ob Aaron Hachmann, Patrick Sirch oder Robin Slawig den Ball aufs Tor brachten - ein Tor wollte dem GSV nicht gelingen. Mal strich der Ball knapp am Tor vorbei oder SSV-Keeper Yannik Pauels bekam den Ball noch irgendwie zu fassen. Mehr als einmal hatten die GSV-Anhänger den Torjubel schon auf den Lippen. Doch es sollte nicht sein. Selten kamen die Gäste einmal zu Entlastungsangriffen. Dann waren sie nach wenigen Spielzügen aber gleich gefährlich vor dem Pleidelsheimer Tor. So auch in der 26. Minute, als Dennis Koch das 1:0 für die Haller erzielte. GSV-Schlussmann Magnus Schüler hatte keine Chance, den Ball abzuwehren.