Landesligist GSV Pleidelsheim: Keeper Uwe Düding steht wieder auf dem Platz

1 Uwe Düding ist zurück zwischen den Pfosten. Foto: Baumann

Der GSV Pleidelsheim verlängert mit Coach Marcus Wenninger und steigt in die Vorbereitung ein.











Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim kann in der Rückrunde wieder auf seinen etatmäßigen Torwart setzten. Uwe Düding stieg in der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining ein nach über einjähriger Pause wegen eines Mittelfußbruchs. Ansonsten verzichten die Pleidelsheimer in der Winterpause auf weitere Zugänge. Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur knapp den Abstieg verhindern konnte, hat sich in ihrer zweiten Saison in der Landesliga stabilisiert und liegt auf Rang zehn mit 19 Zählern sieben Punkte vor dem aktuellen Relegationsplatz.