Beim 4:0 (2:0) in Bietigheim lässt der GSV den Gegner nicht ins Spiel kommen. Kevin Sirch trifft doppelt.

Der Knoten bei Fußball-Landesligisten GSV Pleidelsheim scheint endgültig geplatzt zu sein. Nach zuvor sieben sieglosen Spielen gewannen die Gelb-Schwarzen am Freitagabend zum zweiten Mal in Folge. Nach dem 4:2 gegen Breuningsweiler sieg-ten die Pleidelsheimer diesmal bei Schlusslicht NK Croatia Bietigheim klar mit 4:0.

Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger lief den Gegner hoch an und drückte dem Spiel ihren Stempel auf. Die Gastgeber kamen, wenn überhaupt, mit langen, hohen Bällen nach vorne. Nach einer guten halben Stunde brachte Mirsad Vejselovic den GSV nach einer Ecke in Führung (31.). Ebenfalls nach einer Ecke erhöhte Kevin Sirch auf 2:0 (36.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit fanden die Bietigheimer besser ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel pressten die Gäste wieder höher. Kevin Sirch nutzte einen Freistoß von Robin Bender zum 3:0 (60.). Mit einem Treffer Marke Tor des Monats stellte Patrick Sirch schließlich den 4:0-Endstand her: An der Mittellinie stoppte er einen Ball mit der Brust und brachte ihn mit einer Bogenlampe über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Bietigheimer Keeper im Tor unter (85.). „Es tut sehr gut, dass wir unsere guten Leistungen jetzt wieder in Punkte umsetzen“, sagt Marcus Wenninger.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Deyhle, Kevin Sirch, Weiden – Schlipf (73. Schlipf), Vejselovic, Bender (88. Mack), Pfeiffer (46. Lang), Ranzinger, Porubek (85. Igwe) - Patrick Sirch.