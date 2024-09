Seinen dritten Sieg im vierten Spiel hat Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim beim 2:0 (1:0) am Sonntagnachmittag gegen die Spvgg Satteldorf gefeiert. Im Unterschied zur letzten Saison, als die Gelb-Schwarzen häufig in der Schlussphase einbrachen, ließen sie nun kräftemäßig nicht nach und zeigten eine konstant gute Leistung.

Die Pleidelsheimer überraschten den Gegner, indem sie von Beginn an hoch pressten. Beide Mannschaften machten ein gutes Spiel und kamen zu mehreren Chancen. Das 1:0 durch Max Mack in der 36. Minute kam für die Wenniger-Elf jedoch glücklich zustande. „Ich glaube nicht, dass er ein Tor erzielen wollte. Ich denke, er wollte flanken und dann ist der Ball immer länger und länger geworden und im Tor gelandet. In neun von zehn Fällen geht so ein Ball nicht rein“, sagt GSV-Coach Marcus Wenninger. „Das Tor war der Türöffner für uns“, sagt Wenninger.

Keeper Schüler hält Sieg fest und verletzt sich

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Pleidelsheimern dann das 2:0. Patrick Sirch nutzte eine Hereingabe von außen und musste nur noch einschieben (50.). In der Folgezeit standen die Gastgeber dann deutlich tiefer und setzten aufs kontern. Nun machte Satteldorf das Spiel, ohne jedoch seine Möglichkeiten zu nutzen. Letztlich war es vor allem GSV-Keeper Magnus Schüler, der mehrere gute Gelegenheiten zunichte machte. Insgesamt erlebten die Zuschauer eine Begegnung auf hohem Landesliga-Niveau, bei dem der GSV das bessere Ende für sich hatte.

„Satteldorf war sehr stark, aber wir waren effektiver. Wir sind zwar nach dem 2:0 tiefer gestanden, haben aber nie nachgelassen. Bislang zeigen wir konstant gute Leistungen“, lobt Wenninger. Nach diesem Sieg kletterte der GSV auf den vierten Platz in der Tabelle.

Einziger Wermutstropfen ist, dass sich Torhüter Schüler leicht am Knie verletzte. Der Torwart konnte die Partie jedoch zu Ende spielen. Bei den Pleidelsheimern hofft man nun darauf, dass der Keeper auch in den kommenden Begegnungen zur Verfügung steht.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Mack, Deyhle (75. Vejselovic), Kevin Sirch, Tränkle, Cardinale – Schlipf (69. Kunberger), Bender (59. Pfeiffer), Ranzinger (83. Lang) – Igwe (59. Weindl), Patrick Sirch.