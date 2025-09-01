Landesliga Württemberg: Marcus Wenninger räumt klassischen Fehlstart ein

Der GSV Pleidelsheim unterliegt dem TSV Ilshofen mit 1:5 (0:1) und steht nach drei Spieltagen in der Landesliga Württemberg noch ohne Punkte da.
Einen erneuten Rückschlag musste Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am dritten Spieltag hinnehmen. Gegen den TSV Ilshofen sollten eigentlich die ersten drei Punkte der Saison geholt werden. Statt des angestrebten Erfolgserlebnisses gab es eine bittere 1:5-Niederlage auf dem heimischen Rasen. Dabei waren die Gelb-Schwarzen dem Gegner zu Beginn mindestens ebenbürtig. Nach einem Doppelschlag der Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit fand das Team von Marcus Wenninger nicht mehr richtig ins Spiel.