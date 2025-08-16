Landesliga Württemberg: Landesligareif Dank Wenningers Gespür fürs Gefüge

Während die meisten seiner Trainerkollegen in der Ferienzeit mit reduziertem Personal arbeiten müssen und oft dezimiert in die neue Fußballsaison starten, ist Pleidelsheims Trainer Marcus Wenninger in der komfortablen Situation, zum Saisonauftakt am Samstag gegen die TSG Öhringen nur auf einen Spieler verzichten zu müssen. Zugang Marvin Porubek weilt noch im Urlaub. „In den kommenden Wochen werden uns nie mehr als zwei Spieler fehlen“, sagt Marcus Wenninger.

Dennoch sind die Pleidelsheimer nicht unfallfrei durch die Vorbereitung gekommen, denn vor zehn Tagen hat sich Giovanni Cardinale im Training eine Verletzung am Kreuzband zugezogen. Noch ist offen, ob das Band komplett gerissen ist. Mit einem Einsatz in der Vorrunde ist so oder so nicht mehr zu rechnen. „Das schmerzt uns, weil uns ein wichtiger Innenverteidiger wegfällt und wir hoffen jetzt nur, dass aus der Abwehr nicht noch andere Akteure wegbrechen“, sagt Marcus Wenninger. Er jedenfalls freut sich auf seine vierte Saison als Coach der Gelb-Schwarzen, die wiederum ihre dritte Runde in der Landesliga angehen. Da ist etwas Erfolgreiches entstanden zwischen Trainer und Team. Vor allem der Coach musste sich zu Beginn seiner Tätigkeit etwas umstellen. Wenninger hatte lange höherklassige Teams gecoacht und musste in Sachen Taktik und Ansprache neue Wege gehen, um die Mannschaft nicht zu überfordern. „Ich durfte nicht zu viel Input geben und war überrascht, dass alles so schnell geklappt hat“, sagte der Coach. Die Annäherung ist mehr als geglückt: Nach dem Aufstieg schloss der GSV die Runde auf Platz 13 ab, im vermeintlich schwierigsten zweiten Jahr wurde man sogar Neunter.

Robin Slawig auffälligster Neuzugang

Neben der sportlichen Entwicklung schätzt er auch die familiäre Atmosphäre im Verein, das gute Verhältnis zu Susanne Düding, der Chefin der Fußballabteilung. Das besondere Wohlfühlklima zieht auch neue Spieler an. Das gilt etwa für den technisch starken Linksfuß Robin Slawig, auffälligster Neuzugang in der Vorbereitung, der auch Erfahrung aus der Verbandsliga mitbringt. „Er verfügt über ein gutes Spielverständnis, hat einen Blick für die Raüme“, sagt Wenninger. Davon könnte auch Patrick Sirch profitieren. Der Stürmer kam in der Vorbereitung wie gewohnt schwer auf Touren und benötigt immer einige Zeit, um sich „körperlich ranzuarbeiten“, wie Wenninger erklärt. Für ihn bleibt der Stürmer dennoch ein Phänomen. „Er weiß immer, was es zu tun hat.“ Und dieses Wissen hat er in der vergangenen Runde dann in 19 Toren verarbeitet. Eine Verletzung am Ende verhinderte. dass er noch um die Torjägerkrone mitspielen konnte. „Das hat ihn so richtig gewurmt“, sagt Wenninger.

Der Coach wird auch in dieser Spielzeit nicht von seinem Weg abgehen. Aber um neue Impulse und mehr Konkurrenz im Gefüge zu schaffen, wurden diesmal vier externe Spieler verpflichtet – wie erwähnt schon Robin Slawig (TV Oeffingen), die Abwehrspieler Tim Müller (VfB Neckarrems) und Patrice Richter (Spfr. Schwäbisch Hall), dazu kehrt Michele di Romana vom SV Kornwestheim zurück. Drei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs runden den neuen Kader ab.

Spannender Zweikampf um Torhüterpositionmmem

Einen spannenden Zweikampf gab es auf der Torhüterposition. Zugang Domenik Wück, der vom SV Leingarten zum GSV gewechselt ist, bekommt für die kommenden sechs Wochen das Vertrauen des Trainerteams. Danach will man die Lage neu bewerten. Das Trainerteam war selbst überrascht, welch starken Eindruck der Zugang aus Leingarten in der Vorbereitung hinterlassen hat. „Die beiden spielen quasi auf einem Niveau und wir werden immer auch einen sehr guten Keeper auf der Bank sitzen haben“, sagt Marcus Wenninger. Bei Uwe Düding, der nach seiner schweren Verletzung vor knapp zwei Jahren vor einer weiteren OP steht, ist offen, ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen kann.

Er wird mit dem Team aber mitfiebern, das es nun mit Aufsteiger TSG Öhringen zu tun bekommt. „Mit Öhringen erwartet uns kein klassischer Aufsteiger. Im Team sind Spieler mit Oberligaerfahrung“, sagt Wenninger, der dem Gegner auch das Potenzial zutraut, sich im ersten Drittel der Tabelle zu platzieren. Den Gästen will man im Heimspiel mit Geschlossenheit begegnen. Zur Taktik der Pleidelsheimer gehört, dass man dem Kontrahenten möglichst den Spaß am Spiel nehmen will, um dann eigene Akzente in Form von Toren zu setzen. „Offensiv sind wir flexibler geworden. Wir müssen aber auch defensiv aufpassen.“