Landesliga TV Oeffingen: Virtueller Fotogruß geht zum Trainer ins Krankenhaus

Im letzten Heimspiel holen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ohne ihren Coach Haris Krak ein 1:1 (0:0) gegen die SpVgg Satteldorf, die den Relegationsplatz sicher hat.
Nach Abpfiff hat Oeffingens Torwarttrainer Manfred Zmudzki die Mannschaft zum Gruppenfoto gebeten. Die Jubelpose nach dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen die SpVgg Satteldorf ging als virtueller Gruß an Trainer Haris Krak, der nach einer Blinddarmoperation noch immer im Krankenhaus liegt. Die Freude der Landesliga-Fußballer war verdient, denn es war ein Spiel unter ungewöhnlichen Umständen.