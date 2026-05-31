Landesliga TV Oeffingen: Virtueller Fotogruß geht zum Trainer ins Krankenhaus

Im letzten Heimspiel holen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ohne ihren Coach Haris Krak ein 1:1 (0:0) gegen die SpVgg Satteldorf, die den Relegationsplatz sicher hat.

Nach Abpfiff hat Oeffingens Torwarttrainer Manfred Zmudzki die Mannschaft zum Gruppenfoto gebeten. Die Jubelpose nach dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen die SpVgg Satteldorf ging als virtueller Gruß an Trainer Haris Krak, der nach einer Blinddarmoperation noch immer im Krankenhaus liegt. Die Freude der Landesliga-Fußballer war verdient, denn es war ein Spiel unter ungewöhnlichen Umständen.

Die Oeffinger hatten den Klassenverbleib bereits eine Woche vorher mit dem 5:1-Sieg beim SV Leonberg/Eltingen unter Dach und Fach gebracht. Für den Gegner ging es noch um viel, und das war von der ersten Minute an deutlich zu spüren. „Der Gegner war giftig, aber wir haben gut dagegengehalten“, sagte Johannes Maxelon, der Sportliche Leiter, der am Samstag zusammen mit Torwarttrainer Zmudzki die Oeffinger coachte.

Das Team um Trainer Ralf Wacker kämpfte um jeden Ball und jede Gelegenheit. Die SpVgg musste punkten, um sicher den Relegationsplatz zu halten. Die Chancen standen nicht schlecht. Denn die Oeffinger mussten nicht nur auf ihren stimm- und wortgewaltigen Trainer verzichten, sondern auch auf ihren besten Torschützen Maldin Ymeraj, der in dieser Saison schon 23-mal erfolgreich war. Zudem fehlten Leonis Memaj, der ebenfalls im Urlaub war, der verletzte Laurent Hashani sowie der kranke Kevin Ljan. „Angesichts der Umstände und unser personellen Situation sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Johannes Maxelon.

Nektarios Tsouloulis trifft für den TV Oeffingen aus der Distanz

Die Oeffinger schenkten nichts ab und setzten Akzente nach vorn – über Kevin Kloos, Adnan Rakic, Mardoche Benjamin Calemba und über Nektarios Tsouloulis. Letzterer brachte die Platzherren dann auch mit einem schönen Distanzschuss unter die Latte mit 1:0 in Führung (57. Minute).

Da der TSV Heimerdingen im Parallelspiel den 0:2-Rückstand gegen den GSV Pleidelsheim binnen drei Minuten nach der Pause in eine 3:2-Führung umgewandelt hatte, hätten sich die Satteldorfer sogar eine Niederlage leisten können. Doch sie kamen noch zum viel umjubelten und verdienten Ausgleich, den Dennis Upstas erzielte (72.).

Die Satteldorfer können nicht mehr direkt absteigen

Nach Abpfiff waren alle Beteiligten zufrieden. Die Oeffinger hatten auch ohne wichtige Akteure nicht verloren, und die Gäste können mit vier Punkten Vorsprung auf die direkte Abstiegszone gewiss sein, dass sie in der Saisonverlängerung noch eine Chance auf den Klassenverbleib haben.

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Uckan, Zeneli – Tsouloulis (90. Assenza), Rakic, Ahmeti, Feyhl – Calemba, Kloos (77. Broos).