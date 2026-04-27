Landesliga TV Oeffingen: Haris Krak steht einsatzbereit an der Seitenlinie

Mit 2:1 haben die Vorzeige-Fußballer des SV Fellbach am vergangenen Freitagabend das wohl vorerst letzte Rems-Murr-Derby in der Verbandsliga gegen den FSV Waiblingen gewonnen. Während die Gäste dank der drei Punkte in der Tabelle auf den fünften Platz geklettert sind, sind die (Spiel-)Tage der Waiblinger in der Liga wohl gezählt. Als Tabellenvorletzte haben sie zwar noch rechnerisch eine Chance auf den Klassenverbleib, der Glaube aber ist nicht so groß. „Jetzt gilt es, die Saison abzuhaken und gestärkt in die neue Runde zu gehen. Dort müssen wir dann wieder ein anderes Gesicht zeigen – wohl in der Landesliga“, sagte der FSV-Kapitän und Torschütze Marcel Zimmermann. Und er hatte auch noch ein Lob für die Fellbacher parat: So sei die Mannschaft spielerisch sicher eine der besten in der Liga. In dieser Mannschaft stach am Freitag einmal mehr der Kapitän Leon Bauer hervor. „Er hat das Team super dirigiert, hat viele Meter gemacht und ist absolut vorangegangen“, sagten die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas. Für seinen Auftritt hat sich der 28-Jährige, der überdies seinen Vertrag beim SVF jüngst um eine weitere Spielzeit verlänger hat, erneut den Titel Spieler des Spiels verdient.

Dem SVF ebenfalls erhalten bleibt Philip Markovic – und das gleich bis 2028. Aktuell laboriert er noch an einem Kreuzbandriss, den er sich Anfang September im Spiel gegen den FC Esslingen zugezogen hatte. „Trotz seiner schweren Verletzung stehen wir fest hinter Philip“, wird der Sportdirektor Theo Fringelis in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir sind überzeugt: Wenn er wieder bei 100 Prozent ist, wird er nicht nur für die Mannschaft eine Bereicherung sein, sondern für die gesamte Verbandsliga.“ Ebenfalls einen Vertrag hat Panajiotis Kalaitzidis erhalten, der aktuell noch bei den Fellbacher A-Junioren im Tor steht. Mit seiner Verpflichtung sind die Torwartplanungen für die neue Runde abgeschlossen, nachdem Levin Härtel verlängert hat und in Enrico Caruso ein neuer Mann mit Regionalligaerfahrung verpflichtet wurde. Den Verein verlassen wird hingegen Niklas Weiß. Der 28-jährige Verteidiger hat seinen Vertrag nicht verlängert, sucht noch einmal eine neue Herausforderung.

Beim TV Oeffingen kehren wieder einige Spieler ins Training zurück

Weil die Offensive beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen zuletzt kaum Zählbares produzierte, hatte Trainer Haris Krak seinen Spielerpass wieder zum TVOe transferiert. Im „Schicksalsspiel“ beim SV Kaisersbach am Sonntag tauchte der 46-Jährige dann auch im Aufgebot auf. „Ich hatte unter der Woche gut trainiert, ich weiß nicht, warum der Trainer mich nicht hat spielen lassen. Aber allein mein Name in der Aufstellung war wohl Drohung genug“, sagte der 46-Jährige mit einem Grinsen. Der wichtige 5:1-Auswärtserfolg war der erste Sieg seit Kraks Rückkehr nach Oeffingen in der Winterpause. Maldin Ymeraj, der Spieler des Spiels, steuerte drei Tore bei. Tatsächlich hatte sich Haris Krak aufgrund der dünnen Personaldecke selbst ins Aufgebot gesetzt. „Das hat sich jetzt schon wieder erledigt.“ Denn seit dieser Woche kann der TVOe-Trainer auch mit Mardoche Benjamin Calemba planen, der seine Verletzung auskuriert hat, mit Adnan Rakic, der seine Sperre abgesessen hat, und Kevin Ljan, der von der Studienreise zurück ist. Kerim Redzepovic, Oeffingens Stammkeeper, konnte derweil in Kaisersbach wegen Leistenproblemen nicht mitspielen. „Auf dieser Position haben wir zum Glück ein Luxusproblem“, sagte Krak mit Blick auf die beiden Ersatztorhüter Manuel Haug, der am Sonntag spielte, und Samuel Kettelhake.

Überraschender Trainerausstieg beim SV Fellbach II

Einen Trainerwechsel wird es zur neuen Runde bei den Fußballern des SV Fellbach II geben. Mario Palomba, der erst im vergangenen Mai den Posten von Verim Kica übernommen hatte, kehrt zum Bezirksligisten TSV Rudersberg zurück, den er schon einmal von 2020 bis März 2025 trainiert hat. Seinerzeit wurde er von Hakan Keskin abgelöst, der allerdings just vor einem Monat von seinem Amt zurückgetreten ist. Aktuell haben die Co-Trainer Shahid Khawaja und Torsten Kugler das Sagen. Palomba wollte wohl wieder eine erste Mannschaft in der Bezirksliga trainieren, heißt es zu den Beweggründen des 48-Jährigen. Derweil scheint beim SVF II die Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie bereits erfolgreich gewesen zu sein. Dem Vernehmen nach soll der Nachfolger noch in dieser Woche dem Team vorgestellt werden.