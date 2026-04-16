Im Winter ist Michael Deutsche aus dem Fußball-Ruhestand zum Landesligisten TV Echterdingen zurückgekehrt und trifft nun auf seinen Ex-Club TSV Plattenhardt.
Aus, Schluss und vorbei. So lautete Anfang Juni 2025 der Entschluss von Michael Deutsche nach dem letzten Saisonspiel mit dem Landesligisten GSV Maichingen. Er hatte sich „fest vorgenommen“, wie er sagt, die Kickstiefel an den Nagel zu hängen. Im Winter hat er sie aber vom Nagel genommen und spielt seitdem wieder für seinen Ex-Club TV Echterdingen. Mit diesem trifft er im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) auf eine weitere persönliche Fußball-Vergangenheit, den TSV Plattenhardt. „Das wird ein Abnutzungskampf“, prognostiziert der 34-Jährige. Grund: Beide stecken im Abstiegskampf, nur von zwei Zähler getrennt.