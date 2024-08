Landesliga Staffel 1: Drei Punkte für GSV: Die Erfolgsserie gegen Kaisersbach hält an

1 Drei Punkte für Marcus Wenninger und sein Team Foto: Avanti

Wei es Landesligist GSV Pleidlsheim beim 3:1-Heimsieg noch einmal unnötig spannend macht.











Link kopiert



Gelungene Heim-Premiere für den GSV Pleidelsheim: Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga hat das Team von Trainer Marcus Wenninger beim 3:1 (2:0) gegen den SV Kaisersbach seinen ersten Dreier eingefahren. Dabei gingen die Pleidelsheimer trotz der hohen Temperaturen von Beginn an hohes Tempo. Zwingende Chancen blieben zwar zunächst Mangelware, doch hatten die Gastgeber starken Zug zum Tor. Nach einer Ecke brachte Kevin Sirch die Gastgeber in der 14. Minute schließlich mit 1:0 in Führung. Constance Igwe erhöhte acht Minuten später aus zwölf Metern auf 2:0, als er mit einem Nachschuss Kaisersbachs Keeper Walter Duschek überwand. Die Führung hätte vor der Pause noch deutlicher ausfallen können, doch erhielt der GSV nach einem Foul an Igwe keinen Strafstoß zugesprochen. Zudem wurden zwei Angriffe wegen vermeintlicher Abseitsposition abgepfiffen.