Landeskongress in Kornwestheim Rote und grüne Karten für die Ministerin

Von Eva Tilgner 26. Januar 2018 - 00:00 Uhr

Kultusministerin Susanne Eisenmann und Joachim Straub vom Landesschülerbeirats unterhalten sich beim Schülerkongress. Foto: dpa

Beim 11. Landesschülerkongress im K treffen sich über 200 Schülervertreter. Sie sagen der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), wo an den Schulen der Schuh drückt.

Kornwestheim - Sagt, was euch stinkt!“ Das Publikum im Kornwestheimer Kulturhaus K lässt sich vom Vorsitzenden des Landesschülerbeirats (LSBR), Joachim Straub, nicht lange bitten. Bei der Podiumsdiskussion am Freitag mit Kultusministerin Susanne Eisenmann und Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck wollen sie auch ein Wörtchen mitreden. Heben die Zuschauer die roten Karten hoch, heißt das „Ich halte das für nicht o.k.“. Die grüne Karte dagegen bedeutet: „Das, was ihr da vorne redet, finde ich cool.“ Schon bei der ersten Frage von Moderatorin Johanna Lohrer „Wie sieht es an eurer Schule mit der Digitalisierung aus?“ bildet sich ein Meer aus roten Karten. „Aha, da haben wir offensichtlich Nachholbedarf“, stellt die Kultusministerin fest und verkündet: „Wir legen Tempo bei dem Thema Digitalisierung drauf.“ Laptop statt Bücher sei allerdings auch keine Lösung. „Da stimmt ihr doch sicher überein?“, fragt die Ministerin und ist froh, nun ein paar grüne Karten im Zuschauerraum zu sehen.

Bildungspolitischer Austausch heißt eines der Ziele des Landesschülerkongresses, der zum elften Mal stattfindet. „Kornwestheim ist der ideale Ort für euren Schülercampus“, freut sich die OB. 200 Klassen- und Schülersprecher und SMV-Vertreter aus ganz Baden-Württemberg trafen sich im K zum Diskutieren, Vernetzen und Weiterbilden. „Als Jugendlicher hat man oft den Eindruck ,Die da oben entscheiden über unsere Köpfe hinweg’“, sagte der Pressesprecher des Landeschülerkongresses Jan Pfeiffer. Deshalb haben sich die über 50 ehrenamtlichen Organisatoren des Landesschülerkongresses für das aktive Abstimmungs- und Fragesystem bei der Podiumsdiskussion entschieden.

Nicht die Moderatorin stellt auf der Bühne die Fragen, sondern die Zuschauer schickten die Themen, die ihnen wichtig sind, per Whats-App an Johanna Lohrer – wie: „Brauchen wir mehr Praxiserfahrungen in Betrieben?“ Diesmal schnellten die grünen Karte in die Höhe. Ursula Keck stimmte den Schülern zu: „Praktische Tage in Unternehmen sind eine gute Chance für beide Seiten, Jugendliche und Arbeitgeber.“ Auch Susanne Eisenmann nahm die Anregung der Schüler, einen Praxistag im Schulalltag mehr einzuplanen, als Hausaufgabe mit in ihr Ministerium. Joachim Straub freute sich über die Reaktion der Ministerin: „Eine solche Offenheit für unsere Ideen habe ich selten erlebt.“

Ihm war vor allem die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements an Schulen durch die Kultusministerin wichtig: „Machst du als Schüler eine Sport-AG, werden die Stunden angerechnet und im Zeugnis vermerkt. Das Engagement für die SMV muss nicht im Zeugnis vermerkt werden“, kritisiert Straub. Sein Einwand kam an: „Wir brauchen euren ehrenamtlichen Einsatz für die Zukunft“, stimmte Susanne Eisenmann zu und versprach eine größere Unterstützung.