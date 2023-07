15 Viele Darbietungen sind auf der Showbühne am Esslinger Marktplatz zu sehen. Foto: Kerstin Dannath

Fast 5500 junge Athletinnen und Athleten sind an diesem Wochenende in Esslingen beim Landeskinderturnfest zu Gast. Der Schwäbische Turnerbund begeht am Ort seiner Gründung sein 175-jähriges Bestehen. Wir haben die Bilder zur Großveranstaltung.









Das Wochenende in Esslingen steht ganz im Zeichen des Sports: Tausende junge Menschen sowie deren Familien sind wegen des Landeskinderturnfests in der Stadt. Zum 15. Mal wird die Veranstaltung in Esslingen ausgetragen. Von Freitag bis Sonntag wird das sportliche Großevent – pünktlich zum 175. Geburtstag des in der Stadt gegründeten Schwäbischen Turnerbundes (STB) – veranstaltet.