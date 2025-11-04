Landesjugendorchester in Waiblingen: Junge Spitzenmusiker spielen Mozart und Bruckner

Hochbegabt und hochmotiviert: Im Landesjugendorchester spielen junge Spitzenmusiker mit viel Enthusiasmus und Talent. Am Freitag treten sie in Waiblingen auf.

Unglaubliche Spielfreude, Leidenschaft und Offenheit – wenn der Gastdirigent Christoph Altstaedt über das Landesjugendorchester spricht, gerät er ins Schwärmen: „Es ist einfach toll und sehr inspirierend.“ Die jungen Musikerinnen und Musiker des Auswahlorchesters sind gerade mal zwischen 13 und 20 Jahre alt und kommen aus ganz Baden-Württemberg. Vier von ihnen leben im Rems-Murr-Kreis.



An diesem Freitag, 7. November, gastiert das Orchester, das aus den besten Nachwuchstalenten in Baden-Württemberg besteht, im Bürgerzentrum Waiblingen. Ab 19.15 Uhr gibt es eine Einführung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, auf dem Programm steht Mozarts „Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299“. Das Werk werde nicht sehr häufig gespielt, sagt Christoph Altstaedt über das Doppelkonzert, das mit seiner Kombination einer solistischen Harfe und Flöte etwas Besonderes ist.

Außerdem spielt das junge Orchester Anton Bruckners „Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur WAB 104“, die auch als „Die Romantische“ bekannt ist.

Auf das Konzert haben sich die jungen Nachwuchstalente während einer Arbeitswoche in den Herbstferien in der Jugendherberge in Lindau vorbereitet. Vor Ort, mit erfahrenen Orchestermusikern als Dozenten, probten die Jugendlichen erst in den jeweiligen Registern, dann als gesamtes, rund 80-köpfiges Orchester. Eine Herausforderung, sagt Christoph Altstaedt: „Professionelle Orchester sind eingespielt wie eine Fußballmannschaft.“ Ein Projektorchester wie das Landesjugendorchester müsse hingegen die Grundlagen des Orchesterspiels erst einmal etablieren. „Dafür bringen die Jugendlichen eine unbändige Spielfreude und Leidenschaft mit.“

Dirigent bei den Bregenzer Festspielen

Christoph Altstaedt dirigiert das Landesjugendorchester in Waiblingen. Foto: Peter Gwiazda

Deshalb ist Christoph Altstaedt bereits zum dritten Mal innerhalb von acht Jahren als Gastdirigent dabei. Das Orchester, das er vor sich hat, ist aber nie gleich, etwa ein Drittel verändert sich Jahr für Jahr, denn durch das junge Alter der Mitglieder ist die Fluktuation hoch. So finden jedes Jahr Vorspiel-Termine statt, bei denen Nachrücker für das Spitzenorchester gekürt werden. Ansonsten arbeitet der 45-Jährige als freischaffender Dirigent, in diesem Jahr war er zum Beispiel Dirigent bei den Bregenzer Festspielen.

Karten für das Konzert gibt es bei der Tourist-Information Waiblingen in der Scheuerngasse 4 (Telefon 0 71 51/50 01 83 21) und im Internet unter www.buergerzentrum-waiblingen.de. Sie kosten regulär zwischen 28 und 37 Euro, ermäßigt zwischen 23 und 32 Euro.