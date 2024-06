1 Die Argen im renaturierten Bett – kurz nach dem Hochwasser Anfang Juni Foto: /Doris Burger

Von einem früheren Industriegelände bis zur idyllischen Altstadt zieht sich die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Immer entlang des Flusses Argen, der sich auch einmal wild gebärden kann.











Die drei Frauen sehen fröhlich aus, in ihren luftigen Sesseln auf der Wiese neben dem Spielplatz. Jede hat einen Drink in der Hand: „Limo, kein Sekt!“, sagen sie lachend und richtig, sie haben es nicht eilig. Sie seien Schwestern aus der Gegend von Kempten und wollten einfach ihren freien Tag genießen. Zu einem späteren Zeitpunkt seien sie noch einmal auf der Gartenschau verabredet, meint eine fast entschuldigend. Also muss die Sechs-Kilometer-Runde mit allen Sehenswürdigkeiten nicht am Stück absolviert werden.