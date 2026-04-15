Landesgartenschau in Ellwangen: Eintrittspreise, Öffnungszeiten – die wichtigsten Infos zur Landesgartenschau

Die Landesgartenschau Ellwangen bietet Highlights für Naturfans, Familien und Musikliebhaber – Eintrittspreise, Öffnungszeiten und mehr im Überblick.
Bunt, fröhlich, idyllisch und abwechslungsreich – in knapp zehn Tagen, am 24. April, startet die Landesgartenschau in Ellwangen unter dem Motto „Lust am Wandel“ und „Wie wollen wir leben“. Dazu haben die Gestalter der Schau ein 26 Hektar großes Naherholungsgebiet nahe der Innenstadt geschaffen, zehntausende Blumenzwiebeln und Pflanzen auf dem Gelände neu gesetzt und in den vergangenen Jahren den Fluss Jagst in Teilen aufwendig renaturiert. Die Schau dauert bis zum 4. Oktober. Das sollten Besucherinnen und Besucher wissen: