1 Der Landesforschungspreis ist mit jeweils 100.000 Euro dotiert. Der Preis für mutige Wissenschaft mit 30.000 Euro. (Symbolbild) Foto: imago/YAY Images

Spitzforschung ist wichtig und wird belohnt. Dafür gibt es im Südwesten den Landesforschungspreis.











Der Landesforschungspreis Baden-Württemberg geht an Christiane Werner von der Universität Freiburg und an Lena Maier-Hein vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Der Preis für mutige Wissenschaft geht an Kira Rehfeld vom Geo- und Umweltforschungszentrum der Universität Tübingen, wie Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) in Stuttgart mitteilte.