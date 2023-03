Mögliche LEA in Ludwigsburg Widerstand über alle Grenzen hinweg

Vor rund zwei Wochen wurden Pläne des Landes bekannt, ein als Schanzacker bekanntes Gelände am äußeren Rand Ludwigsburgs für eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Erwägung zu ziehen. Vor allem in Asperg und Tamm wächst der Widerstand, denn eine Anbindung gibt es nur über deren Gemarkung.