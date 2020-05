1 Wie geht es weiter in der Kinderbetreuung? Das ist nur eine der Fragen, die der Landeselternbeirat endlich geklärt haben möchte. Foto: dpa/Bernd Thissen

Als Reaktion auf die in ihren Augen „teils dramatische Lage von Kindern und Familien seit der Schließung der Kindertageseinrichtungen“ haben Gesamtelternbeiräte jetzt eine Landesvertretung gegründet. Erste Aktion war ein Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Stuttgart - Eine Vertretung auf Landesebene haben nun Elternbeiräte von Kinderbetreuungseinrichtungen aus ganz Baden-Württemberg gegründet. Der so genannte Landeselternbeirat soll die Interessen von Kindern und Familien in der Gesellschaft, vor allem aber auch gegenüber der Politik klar machen, heißt es in einer Mitteilung dazu. Außerdem fordern die Elternvertreter, dass sie künftig vor wichtigen familienpolitischen Entscheidungen gehört und einbezogen werden. Deshalb strebten die Gründer eine vergleichbare Stellung wie die Elternvertreter der Schulen an, deren Rechte und Aufgaben gesetzlich geregelt sind.

Entstanden ist die Initiative „als Reaktion auf die teils dramatische Lage von Kindern und Familien seit der Schließung der Kindertageseinrichtungen vor zehn Wochen“, heißt es in dem Schreiben. Oliver Ruhmann, Sprecher der Konferenz der Gesamtelternbeiräte in Stuttgart und Mitgründer der Landesvertretung, erklärt, dass es vor allem die chaotische Kommunikation des Kultusministeriums sei, die Eltern verunsichere und wütend mache. So hatte etwa Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) angekündigt, dass ab 18. Mai bestenfalls alle Kinder wieder zeitweise in die Betreuung gehen könnten. Die entsprechende Verordnung hatte das dann doch nicht möglich gemacht.

Als erste Aktion hat der Landeselternbeirat nun einen Brief an die Kultusministerin geschickt. Darin fordern die Elternvertreter unter anderem einen runden Tisch, an dem Vertreter aus Politik und Gesellschaft gemeinsam Pläne und Perspektiven für Familien in der Coronazeit entwickeln sollen. Der Landeselternbeirat will als Sprecher der Kinder und Eltern mit am Tisch sitzen.