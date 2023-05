1 Mit Videokameras hält die Polizei fest, wer verbotenerweise Feuerwerkskörper zündet. Foto: Lichtgut/Rettig

Viele schimpfen nach dem Derby auf die Polizei. Aber die Spielverderber sind doch eigentlich andere gewesen, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.









Stuttgart - Bis hierhin und nicht weiter, keine Gewalt gegen Sachen und Menschen: Das ist im Vorfeld die klare Ansage der Stuttgarter Polizei an die Fußballfans gewesen. Diese rote Linie sahen die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag überschritten, als Böller und Baumaterial vom Straßenrand in ihre Richtung flogen – und sie handelten konsequent. Das lässt die Gemüter hochkochen, und ist dennoch richtig. Ein Nachgeben, ein Gewährenlassen wäre die falsche Reaktion gewesen. Wer Krawall will und aggressiv handelt, muss mit den Konsequenzen klarkommen. Die Warnung war vor dem Landesderby klar formuliert worden. Die Reaktion der VfB-Fans, die nach einer unmissverständlichen Ansage einlenkten, zeigt, dass es eine Alternative gegeben hätte. Dann wären alle ins Stadion gekommen.