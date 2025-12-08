Landesbauordnung: Ist bauen jetzt einfacher und billiger geworden?

Im Sommer feierte Bauministerin Nicola Razavi (CDU) die Überarbeitung ihrer Landesbauordnung als großen Wurf. Ist Bauen im Land wirklich einfacher geworden? Eine Zwischenbilanz.
„Alle Hebel auf Go!“, jubilierte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) im Frühjahr, als die Reform der Landesbauordnung im Landtag beschlossen wurde. Vor fünf Monaten trat die Novelle in Kraft. Doch hat das mit hohen Erwartungen belegte Gesetz tatsächlich bauen schneller, einfacher und günstiger gemacht, wie angekündigt? Die bisherige Bilanz fällt gemischt aus.