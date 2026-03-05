Landesanstalt für Kommunikation: Wie KI beim Jugendschutz im Internet helfen soll

Mit Künstlicher Intelligenz gegen Hass, Gewalt und Pornografie: Wie von Baden-Württemberg aus Jugendschutz-Verstöße aufgespürt werden. Und ob der Kampf dagegen erfolgreich ist.
Es wird gegen Juden, Schwule und Flüchtlinge gehetzt, Bilder von Gewaltszenen kursieren und mit einem einfachen Klick läuft der Porno ab: Im Internet wimmelt es von Inhalten, die für Kinder und Jugendliche noch verstörender sein können als für Erwachsene. Während der Einzelne oft wenig ausrichten kann, geht die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) Baden-Württemberg systematisch gegen Jugendschutz-Verstöße vor.