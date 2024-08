Land wehrt sich gegen Vorwürfe: „Enorme Herausforderungen“ für den Rettungsdienst

1 Einsatz für Christoph 51 in Pattonville. Um die Hubschrauber und die Notfallrettung insgesamt gibt es heftige Diskussionen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Gefährdet das Land Baden-Württemberg seine Bürgerinnen und Bürger? Um die Notfallrettung gibt es massive Auseinandersetzungen – von Hubschraubern bis hin zum neuen Gesetz.











Wer in großer medizinischer Not ist, wählt die 112 – und Hilfe kommt binnen Minuten. So sollte es zumindest in einer idealen Welt sein. Die Realität sieht nicht nur in Baden-Württemberg längst anders aus. Zum einen werden die Retter massenhaft zu Lappalien gerufen. Zum anderen brauchen Notarzt und Rettungswagen vielerorts länger, als für manchen Patienten gut ist. Und länger, als gesetzlich erlaubt.