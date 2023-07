1 Auch Kosmetikerinnen haben Corona-Soforthilfe erhalten und müssen unter Umständen einen Teil zurückzahlen. Foto: imago images/Westend61

IHK, Dehoga und Handelsverband fordern vom Wirtschaftsministerium Erleichterungen bei der Rückzahlung der Corona-Soforthilfe. Und die Landtagsopposition empört sich über die vom Land erhobenen Verzugszinsen.









Stuttgart - Offenbar nur kurzzeitig drängt der Russland-Ukraine-Krieg frühere Probleme der heimischen Wirtschaft in den Hintergrund. So beschäftigt die Unsicherheit bei der Frage der Rückzahlung der Corona-Soforthilfe noch immer Tausende kleine Firmen und Soloselbstständige in Baden-Württemberg – insbesondere im Einzelhandel und in der Gastronomie.