Alfdorf/Stuttgart - Die Geschichte fing relativ harmlos mit einer Bewertung im Internet an: „Service nett und zuvorkommend, aber was uns überhaupt nicht gefällt: Es werden keine Coronamaßnahmen umgesetzt“, schrieb eine Frau nach ihrem Besuch des Restaurants Seehof am Leinecksee in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) vor einer Woche in ihrer Bewertung bei Google. Was darauf folgte, war eine Online-Schlacht, bei der sich offenkundig viele Querdenker auf die Seite des Wirts Stefan Schmidts schlugen und sein Restaurant und seinen „gesunden Menschenverstand“ in den höchsten Tönen lobten.