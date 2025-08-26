"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" zeigt die gefeierte Castingshow-Ikone neu: als queere Pionierin, Kämpferin und verletzlichen Menschen. Eine berührende Doku über Hoffnung, Spott und den Mut, das eigene Leben zu führen.
Die dreiteilige TV-Doku "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" würdigt Lana Kaiser - bekannt geworden als Daniel Küblböck - als schillernde Persönlichkeit, als Identifikationsfigur einer ganzen Generation und als Pionierin queerer Sichtbarkeit, lange bevor "Diversität" zum gesellschaftlichen Schlagwort wurde.