Lampedusa: Ein Jahre alte Zwillinge während Flüchtlings-Überfahrt nach Italien ertrunken

1 Bei der Überfahrt eines Flüchtlingsboots zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein einjähriges Zwillingspaar ertrunken (Archivfoto). Foto: dpa/Francisco Seco

Bei der Überfahrt eines Flüchtlingsboots zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein einjähriges Zwillingspaar im Sturm über Bord gegangen und ertrunken. Die beiden Mädchen gälten als vermisst, erklärte die Hilfsorganisation Save the Children am Freitag. 60 weitere Menschen überlebten demnach die Überfahrt von Tunesien, darunter die Mutter der Zwillinge. Ein Mann starb nach der Ankunft auf Lampedusa am Donnerstag.