Lamm in Herrenberg: Traditionslokal neu herausgeputzt

Ein neuer Pächter hat sich nicht gefunden, nun haben die Besitzer die Gaststube selbst übernommen. Vor einer Woche haben sie Eröffnung gefeiert, mit alter Tradition und neuem Gewand.
Die Gaststube Lamm an der Schulstraße, sie ist eine Institution in der Herrenberger Altstadt. Zuletzt hatte das Ehepaar Mezger 19 Jahre lang das Wirtshaus gepachtet und war mit seiner gutbürgerlichen Küche so beliebt, dass sich anstrengen musste, wer einen Platz in der gemütlichen Fachwerk-Stube ergattern wollte. Viele Stammgäste hatten am Silvestertag emotional Abschied genommen von dem, was mancher von ihnen als zweites Zuhause bezeichnet hatte.