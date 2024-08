Ein betrunkener 23-Jähriger hat am Mittwoch in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 23-jährige Opelfahrer gegen 21.45 Uhr die Forststraße in Richtung Silcherweg in Laichingen. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen auf der linken Seite geparkten Hyundai.

Eine Polizeistreife des Polizeirevier Ehingens befand sich in unmittelbarer Nähe und konnte den Fahrer noch in seinem Opel feststellen. Laut Angaben der Polizei war die Ursache für den Unfall sofort klar, da der Fahrer stark nach Alkohol roch.

Führerschein des 23-Jährigen wurde einbehalten

Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Unfallverursacher tatsächlich intus hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf knapp 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug des Unfallverursachers.