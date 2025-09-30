Lahr im Ortenaukreis: Senior stirbt nach Unfall auf der A5

1 Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, einer davon starb kurze Zeit später in einer Klinik. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Drei Senioren kommen infolge eines Autobahnunfalls bei schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Verursacher stirbt noch am selben Abend.











Stunden nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Lahr ist der mutmaßliche Verursacher gestorben. Der 84-Jährige erlag am Montagabend seinen schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des zweiten beteiligten Wagens befänden sich weiter mit teils lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken, hieß es.