In Mannheim ist die Polizei zu einem großen Einsatz in die Innenstadt unterwegs. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

In Mannheim ist es nach einem Vorfall am zentralen Paradeplatz zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Menschen sollen die Innenstadt meiden, teilte die Mannheimer Polizei auf X mit. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt.

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Ob die Person tot oder schwer verletzt ist, ist derzeit unklar.

In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte die Mannheimer Polizei noch keine Details zum Großeinsatz in der Innenstadt bestätigen. Weitere Informationen will die Polizei schnellstmöglich veröffentlichen.

