Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Schwächephase. Geht es wieder bergauf, wie ist die Lage ein Jahr nach der Bundestagswahl?
Berlin - Die deutsche Wirtschaft kommt nur langsam aus der Krise. Die Stimmung helle sich geringfügig auf, bleibe aber trübe, sagte Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer, in Berlin. Es gehe nur in Trippelschritten nach oben. Die Breite der Unternehmen kämpfe mit hohen Standortkosten, einer schwachen Inlandsnachfrage und geopolitischen Unsicherheiten wie der US-Zollpolitik.