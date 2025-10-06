Lage in Gaza: Die Hamas hat ihr Renommee verspielt

Gaza ist zerstört. Viele Palästinenser haben den Hamas-Terror mit dem Leben bezahlt. Der 7. Oktober 2023 hat die Lage in Nahost stärker verändert als alles zuvor.
Gut zwei Wochen nach dem 7. Oktober 2023 gab Ghazi Hamad ein Interview. Er ist ein hochrangiger Vertreter der Hamas. Der Terrorangriff auf Israel sei nur der Anfang gewesen, sagte er dem libanesischen Sender LBC TV, es werde ein zweites, drittes und viertes Mal geben. „Werden wir einen Preis zahlen müssen? Ja, und wir sind bereit, den Preis zu zahlen“, tönte er. „Man nennt uns eine Nation von Märtyrern, und wir sind stolz darauf, Märtyrer zu opfern.“