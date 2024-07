Lage in der Formel 1

1 Sergio Pérez (r) steht bei Red Bull nach den jüngsten Ergebnissen unter Druck. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Seit er einen neuen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben hat, geht wenig bei Sergio Pérez. Das könnte zu personellen Veränderungen führen. Wann ist offen. Und auch eine weitere Frage.











Silverstone - Sergio Pérez steht bei Red Bull unter besonderer Beobachtung. Der Formel-1-Vizeweltmeister aus Mexiko befindet sich seit einiger Zeit in einem Formtief, den Großen Preis von Großbritannien an diesem Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) muss Pérez von ganz hinten in Angriff nehmen.